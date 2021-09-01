Государство не должно помогать банкирам – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о снижении уровня стрессовых активов, передает корреспондент zakon.kz.

Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение, что государство не должно помогать банкирам. Вместе с тем, замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот, исключительно на рыночной основе. Для этого нужна законодательная база, - сказал глава государства в своем Послании народу страны.

Он поручил правительству совместно с Агентством по финансовому регулированию до конца года внести соответствующий законопроект в Парламент.

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