Государство не должно помогать банкирам – Токаев

1 сентября 2021, 11:40
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о снижении уровня стрессовых активов, передает корреспондент zakon.kz.

Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение, что государство не должно помогать банкирам. Вместе с тем, замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот, исключительно на рыночной основе. Для этого нужна законодательная база, - сказал глава государства в своем Послании народу страны.

Он поручил правительству совместно с Агентством по финансовому регулированию до конца года внести соответствующий законопроект в Парламент.

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