Результаты Олимпиады в Токио рассмотрят на отдельном совещании

Результаты Олимпиады-2020 в Токио рассмотрят на отдельном совещании, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

В связи с итогами Олимпиады в Токио назрела необходимость рассмотреть положение дел в спорте на отдельном совещании, - сказал глава государства в своем ежегодном Послании народу страны.

Он отметил, что в стране должны быть все условия для занятия массовым спортом. Акимам областей было поручено обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры.

Напомним, у Казахстана всего восемь бронзовых медалей по итогам Олимпиады в Токио и ни одного "золота" и "серебра".

Ранее глава государства высказался о ценах на продукты в Казахстане и ситуации в Афганистане. Заявил о создании национальной геологической службы.

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Тамила Языкова, Нур-Султан