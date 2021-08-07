Только "бронза" - Олимпиада-2020 для Казахстана завершилась

7 августа казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала для Казахстана восьмую бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Восьмую и последнюю на этих Играх, сообщает zakon.kz.

Софья стала последним казахстанским участником Олимпиады и подвела довольно тонкую и исключительно бронзовую черту под выступлением наших спортсменов в Токио.

Сейчас Казахстан занимает 82-ю строчку в медальном зачете соревнований.

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Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали:

Игорь Сон (тяжелая атлетика)

Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика)

Сакен Бибосынов (бокс)

Камшыбек Кункабаев (бокс)

Елдос Сметов (дзюдо)

Нурислам Санаев (вольная борьба)

Дархан Асадилов (карате)

Софья Берульцева (карате)

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