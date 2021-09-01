Правила оказания первичной медико-санитарной помощи утвердили в Казахстане

Министр здравоохранения РК своим приказом от 24 августа 2021 года утвердил Правила оказания первичной медико-санитарной помощи (ПСМП), сообщает zakon.kz.
Так, ПМСП оказывается населению:
Первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами общей практики (семейными врачами), участковыми терапевтами, педиатрами, фельдшерами, акушерами, медицинскими сестрами расширенной практики (общей практики), участковыми медицинскими сестрами, социальными работниками, психологами в области здравоохранения.
ПМСП осуществляют работу по следующим принципам:
В организации ПМСП формируется участок с закреплением специалистов участка для обслуживания прикрепленного населения.
Как отмечается, количество прикрепленного населения на одного врача общей практики за исключением сельских медицинских организаций, оказывающих ПМСП не превышает 1 700 человек смешанного населения, участкового терапевта 2 200 человек, участкового педиатра - 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 7 до 18 лет.
ПМСП предоставляется в следующих формах:
ПМСП включает:
Организация ПМСП обеспечивает сохранность первичной учетной медицинской документации, в том числе в электронном виде.
В случае обращения пациента по поводу острого заболевания или состояния, обострения хронического заболевания, специалисты организации ПМСП определяют методы диагностики и лечения в соответствии с клиническими протоколами, - говорится в документе.
При обращении пациента в организацию ПМСП по поводу неотложного состояния, острого заболевания специалист регистратуры или медицинский работник (участковая медицинская сестра, фельдшер, акушер) направляет пациента в доврачебный кабинет (фильтр).
В доврачебном кабинете медицинский работник после осмотра пациента оказывает необходимую доврачебную медицинскую помощь.
При состояниях, требующих оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи, медработник вызывает дежурного врача или участкового врача. При наличии показаний медицинский работник обеспечивает вызов бригады скорой медицинской помощи и направляет пациента в экстренной форме в круглосуточный стационар по профилю.
При состояниях, не требующих экстренной госпитализации, дальнейшее наблюдение пациента осуществляется в амбулаторных условиях, в том числе путем дистанционного консультирования посредством информационно-коммуникационных технологий.
При необходимости оказания специализированной медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию и пациентам с коронавирусной инфекцией организовываются дистанционные консультации профильных специалистов.
При необходимости пациента отправляют в дневной или круглосуточный стационар в плановой форме через Портал Бюро госпитализаци.
Более подробно правила смотрите здесь.
Приказ вводится в действие с 10 сентября 2021 года.
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