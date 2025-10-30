Минздрав обновил стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи

Министр здравоохранения приказом от 23 октября 2025 года внесла изменения в Стандарт организации оказания первичной медико-санитарной помощи в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Так, говорится, что оказание услуг ПМСП осуществляется в рамках ГОБМП, в системе ОСМС, добровольного или вмененного медицинского страхования, оказываемых за счет взносов физических и юридических лиц, а также платно.

С 1 января 2027 года вводится в действие пункт о том, что оказание услуг ПМСП при первичном обращении пациента, согласно приложению 8 к настоящему Стандарту, осуществляется в рамках ГОБМП.

Принципы работы ПМСП включают:

семейный принцип обслуживания;

территориальная доступность ПМСП;

свободный выбор медицинской организации в пределах территориальной доступности;

удовлетворенность пациента качеством медицинской помощи;

равноправие и добросовестная конкуренция независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Для получения услуг ПМСП казахстанцы прикрепляются к организации ПМСП (поликлиники, медцентры).

Услуги ПМСП сельскому населению предоставляются в том числе посредством передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов.

ПМСП оказывается врачами общей практики (семейными врачами), участковыми терапевтами, педиатрами, фельдшерами, акушерами, медицинскими сестрами расширенной практики (общей практики), участковыми медицинскими сестрами, социальными работниками, психологами в области здравоохранения.

Предусмотрено, что при наличии медицинских показаний врач организации ПМСП формирует направление на получение медицинской помощи в условиях дневного стационара или стационара на дому.

Пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи, в том числе с применением высокотехнологичных медицинских услуг, с круглосуточным медицинским наблюдением направляются на госпитализацию в организации здравоохранения, оказывающие стационарную помощь, в плановом порядке.

ПМСП населению оказывается:

на дому;

в медицинском пункте;

в фельдшерско-акушерском пункте;

во врачебной амбулатории (Центр семейного здоровья);

в центре ПМСП;

в районной поликлинике и (или) номерной районной поликлинике;

в городской поликлинике;

в республиканском центре ПМСП.

На районном уровне в населенном пункте с численностью населения менее 50 человек при отсутствии медицинского объекта, оказывающего ПМСП, медицинская помощь оказывается на дому медицинской(им) сестрой (братом) общей, участковой или расширенной практикой, либо фельдшером или акушеркой.

Согласно стандарту, медпункт создается:

в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 50 до 500 человек ;

; в населенном пункте с численностью населения менее 50 человек при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 километров.

Режим работы медпункта устанавливается с 08:00 до 17:00 часов в будние дни. Регистрация вызова на дом осуществляется с 08:00 до 15:00 часов в будние дни.

Специалист сестринского дела МП:

оказывает доврачебную медицинскую помощь в объеме навыков и компетенции;

оказывает неотложную медицинскую помощь в часы работы МП в объеме навыков и компетенции;

при необходимости вызывает мобильную бригаду из ближайшей организации здравоохранения или бригаду скорой медицинской помощи;

выдает направление на консультацию к врачу общей практики (семейному врачу) для получения услуг квалифицированной помощи пациенту в ближайшую медицинскую организацию, оказывающую ПМСП.

при наличии телекоммуникационной инфраструктуры обеспечивает проведение дистанционной консультации врача организации ПМСП по показаниям.

Установлено, что фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) создается в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 500 до 1500 человек, при численности населения менее 500 человек и удаленности от врачебных амбулаторий, районных больниц, областных центров по решению местных исполнительных органов.

Врачебная амбулатория (Центр семейного здоровья) является самостоятельным юридическим лицом или структурным подразделением поликлиники, организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь.

Врачебная амбулатория создается в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 1500 до 5000 человек, при численности населения менее 1500 человек и удаленности от районных больниц, областных центров по решению местных исполнительных органов.

Центр ПМСП создается в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 5 000 до 30 000 человек.

В центре ПМСП оказываются услуги доврачебной и квалифицированной медицинской помощи врачом общей практики (семейным врачом) или участковым терапевтом (участковым педиатром), специалистами сестринского дела, услуги психолога и социального работника.

Режим работы центра ПМСП устанавливается с 08:00 до 20:00 часов по скользящему графику в будние дни, с 8:00 до 14:00 часов в субботний день.

Регистрация вызова на дом осуществляется с 08:00 до 18:00 часов в будние дни, с 08:00 до 12:00 часов в субботний день. В случае необходимости на вызов направляется мобильная бригада.

Обслуживание вызовов на дом пациентам, проживающим на обслуживаемой территории центра ПМСП, осуществляется в установленное рабочее время. При необходимости мобильные бригады центра ПМСП обслуживают вызова на дом, в том числе пациентам, проживающих на территории обслуживания МП, ФАП, ВА, входящих с состав Центра ПМСП.

При наличии телекоммуникационной инфраструктуры врач организации ПМСП оказывает проведение дистанционной консультации пациентам, проживающим на территории обслуживания МП, ФАП, ВА центра ПМСП, и обеспечивает проведение дистанционной консультации профильных специалистов по показаниям.

Районная поликлиника создается в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы.

Номерная районная поликлиника создается при районной больнице в районе, имеющем сельские населенные пункты с численностью населения от 30 000 и выше.

Городская поликлиника создается в пределах зоны территориального обслуживания города с численностью прикрепленного населения более 30 000 человек, но не менее одной городской поликлиники.

Режим работы поликлиники устанавливается с 08:00 до 20:00 часов по скользящему графику в будние дни, с 8:00 до 14:00 часов в субботний день.

Регистрация вызова на дом осуществляется с 08:00 до18:00 в будние дни, с 08:00 до 12:00 в субботний день. В случае необходимости на вызов направляется мобильная бригада.

Республиканский центр ПМСП – многопрофильная медицинская организация, предназначенная для оказания доврачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи населению, проживающему в районе ее деятельности, а также оказывающая организационно-методическую помощь региональным медицинским организациям.

Режим работы республиканского центра ПМСП устанавливается с 08:00 до 20:00 часов по скользящему графику в будние дни, с 8:00 до 14:00 часов в субботний день.

Регистрация вызова на дом осуществляется с 08:00 до18:00 в будние дни, с 08:00 до 12:00 в субботний день. В случае необходимости на вызов направляется мобильная бригада.

Обслуживание вызовов на дом пациентам, проживающим на обслуживаемой территории республиканского центра ПМСП, осуществляется в установленное рабочее время. При необходимости вызова на дом обслуживают мобильные бригады центра ПМСП.

Основные задачи и направления организаций, оказывающих ПМСП

ПМСП включает профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, в том числе:

диагностику, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;

профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);

раннее выявление и мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний и обучение навыкам снижения выявленных факторов риска;

иммунизацию;

формирование и пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ);

мероприятия по охране репродуктивного здоровья;

наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

Основными задачами организаций ПМСП являются:

обеспечение доступной и качественной медицинской помощью;

организация и проведение мероприятий по профилактике: профилактические осмотры целевых групп детского и взрослого населения, патронажное наблюдение, динамическое наблюдение, планирование и проведение профилактических прививок, организация школ здоровья;

оказание доврачебной и квалифицированной медицинской помощи населению, в том числе на дому;

совершенствование деятельности и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

обеспечение преемственности с другими организациями здравоохранения и межведомственного взаимодействия.

Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи

В организации ПМСП для обслуживания прикрепленного населения формируется участок с закреплением специалистов.

Врач организации ПМСП осуществляет координацию работы участка и распределяет объемы работы между специалистами ПМСП.

Вновь прибывшее население прикрепляется к общеврачебным участкам, при этом детское население прикрепляется по месту прикрепления родителей (законных представителей) к организации ПМСП.

Прием специалистов ПМСП осуществляется по предварительной самозаписи через:

личное обращение в регистратуру медицинской организации;

телефон, обратившись в call-центр медицинской организации;

мобильное приложение медицинских информационных систем;

личный кабинет на веб-портале "Электронного правительства".

Специалист сестринского дела ежедневно проводят обзвон пациентов, дистанционное консультирование с внесением данных в МИС и при наличии медицинских показаний для осмотра врачом организации ПМСП записывают пациента на прием в следующих случаях:

динамическом наблюдении по установленному хроническому заболеванию;

организации запланированного приема;

поступлении актива поликлиники из фильтра;

отказах от госпитализации;

наличии актива после вызова скорой медицинской помощи.

Осуществление записи на прием фиксируется в журнале предварительной записи в МИС. Пациент получает уведомление о дате и времени приема посредством мобильного приложения медицинских информационных систем, телефонной связи, электронной почты или SMS-сообщения.

Для осуществления записи на прием организация ПМСП формирует графики приема специалистов на период не менее 60 календарных дней с ежедневной актуализацией.

Рабочее время врача организации ПМСП составляет 8 часов, в которые входит прием пациентов (не менее 6 часов), работа с документацией, в том числе для подготовки к приему пациентов с предварительно подготовленными результатами лабораторно-диагностических услуг для оценки состояния пациента и проведения необходимых коррекционных мероприятий.

Продолжительность времени приема врача организации ПМСП составляет:

по обращению пациента (незапланированный прием) – 15 минут ;

; запланированный прием – 10 минут;

профилактический осмотр – 10 минут ;

; мотивационное консультирование пациентов с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, – не менее 30 минут.

Врач организации ПМСП проводит прием пациента, при котором осуществляет:

идентификацию пациента согласно графику записи на прием;

сбор жалоб;

объективный осмотр пациента;

измерение артериального давления;

оценку объективного состояния больного;

интерпретацию результатов консультативно-диагностических услуг;

учет и выявление сопутствующих заболеваний;

оформление выписки направления на дополнительные методы обследования;

назначение консультации профильных специалистов для постановки окончательного диагноза в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения по показаниям;

составление индивидуального плана наблюдения и/или лечения с определением маршрута пациента (наблюдение специалиста сестринского дела, врача организации ПМСП, профильного специалиста);

коррекцию лечения с учетом выявленных заболеваний и отклонений в данных дополнительных обследований.

При выявлении или подозрении на злокачественные новообразования в амбулаторных условиях специалист ПМСП выдает пациенту карточку "Зеленый коридор" (бейдж), выставляет маркер "онконастороженность 1" и направляет по внеочередному маршруту на дообследование.

Врач организации ПМСП проводит активное посещение на дому при:

выписке беременной или роженицы из стационара в течение 3 суток после выписки из организаций родовспоможения;

патронаж новорожденного в течение 3 суток после выписки из организаций родовспоможения;

выписке из стационара или передачи информации (активов) из станции скорой медицинской помощи, у пациентов с тяжелым состоянием при ограничении передвижения.

Кроме того, установлены обязанности педиатра, акушера и т.д.

Также определено, что мобильные бригады в организациях ПМСП создаются из расчета одна мобильная бригада на 25 тысяч населения для оказания неотложной медицинской помощи (4-й категории срочности) и обслуживания вызовов на дом.

Количество мобильных бригад увеличивается в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации, географического расположения, протяженности территории обслуживания, плотности проживания населения к предлагаемым расчетам.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2025 года.