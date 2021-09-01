Вакцина Pfizer получила временную регистрацию в Казахстане

Вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty ("Комирнати") получила временную регистрацию в Казахстане, передает zakon.kz.

Минздрав сообщает, что 23 августа Комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временное регистрационное удостоверение вакцине "Комирнати" сроком на восемь месяцев.

Вакцина "Комирнати" совместно разработана компаниями Pfizer и BionTech. В инструкции к применению вакцины написано, что препарат показан взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил, что эта вакцина будет доступна только для беременных и детей. При этом вакцинация детей будет вестись только с разрешения родителей или законных опекунов.