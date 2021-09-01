Депутат Сембинов сложил свои полномочия

Вопрос по досрочному прекращению полномочий депутата Азата Сембинова рассмотрен на первом пленарном заседании второй сессии седьмого созыва Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов, депутат Мажилиса парламента РК Азат Сембинов подал заявление об освобождении от исполнения обязанностей по собственному желанию.

В связи с этим ЦИК РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК, а также п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона "О Парламенте РК и статусе его депутатов" вносит представление о решении вопроса по досрочному прекращению полномочий депутата Азата Сембинова в связи с подачей им заявления, - сказал он.

Со своей стороны спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин пожелал Азату Сембинову дальнейших успехов.

Азат Сембинов стал депутатом в январе 2021 года, он был членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК. В свое время занимался бизнесом. Является победителем конкурса "100 новых лиц Казахстана" 2019 года в категории "Бизнес".

Оксана Скибан, Нур-Султан