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Аким района ВКО, где уронили памятник Ленину, сложил полномочия

Аким района Алтай В ВКО покинул свой пост Фото: Facebook/Ернар Мустафин
Аким района Алтай ВКО Ернар Мустафин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

Ернар Мустафин был назначен на должность главы района в сентябре 2022 года. 

Прощальный пост он написал 8 сентября на cвоей странице в Facebook.

"Уважаемые жители района Алтай! Я завершаю свою деятельность в должности акима района Алтай. Я старался находить быстрые и, порой, неординарные решения и всегда чувствовал вашу поддержку. Часть накопившихся проблем района была решена, для устранения других нужно чуть больше времени", – написал он. 

Также он выразил благодарность и особую признательность совету ветеранов, аксакалам, депутатам, средствам массовой информации, предпринимателям, коллегам и всем жителям за поддержку, понимание и отзывчивость.

"В целом, мне посчастливилось работать с замечательными людьми, моими коллегами. Искренне желаю вам и дальше воплощать идеи и проекты на благо жителей района. У меня останутся теплые воспоминания о периоде работы в районе Алтай. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, а району – дальнейшего процветания". Ернар Мустафин

Ранее в ВКО завели уголовное дело по факту обрушения памятника Ленину. На центральной площади города Алтая с 15 августа ведется реконструкция. Проектом предусмотрено также обновление постамента памятника Ленину. Плиты постамента демонтировали. По словам подрядчика, он предлагал на время реконструкции убрать изваяние, чтобы его не повредили. Однако во время работ памятник, по его словам, "упал сам". Между тем в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, что памятник Ленину зацепили ковшом погрузчика.

По информации YK-news.kz, временно исполнять обязанности акима района Алтай будет Ренат Курмамбаев.

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