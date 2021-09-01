Ситуация с коронавирусом стабилизируется, прогнозы позитивные - Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Казахстане ситуация по коронавирусу стабилизируется, передает zakon.kz.

Sputnik Казахстан пишет, что по словам главы Минздрава, в Казахстане ситуация по коронавирусу стабилизируется.

Каждый день показатели заболеваемости уменьшаются, количество вакцинированных людей увеличивается, поэтому на данный момент у нас прогнозы позитивные. Сейчас мы видим, что идет улучшение состояния в целом и ситуация стабильная, - рассказал он.

Также министр сказал, что сейчас по всей стране наблюдается неплохой темп вакцинации.

На вопрос, при каких условиях возможны новые послабления карантина, Алексей Цой ответил следующее:

В первую очередь нам нужно, чтобы граждане находились в безопасности. Поэтапно пойдет, используем Ashyq, начинаем открывать спортивные мероприятия, работу в выходные дни с зеленым статусом. Сейчас будут такие же послабления и в других секторах, - сказал он.

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