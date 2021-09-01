Участок улицы частично перекроют в столице

Участок улицы Пушкина частично перекроют с 1 по 8 сентября, передает zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. А. Пушкина, - пишет пресс-служба столичного акимата.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Пушкина от пр. Аль-Фараби до ул. №69.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении транспортного управления.