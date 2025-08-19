Улицу Жарокова частично перекроют в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за ремонта временно перекроют участок улицы Жарокова, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе акимата Алматы оповестили, что в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жарокова вводятся временные ограничения движения.
- с 08:00 20 августа до 06:00 21 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта аль-Фараби до улицы Ходжанова;
- с 08:00 21 августа до 06:00 22 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Ходжанова до улицы Утепова.
Фото: акимат Алматы
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, а также стенды с контактной информацией.
В Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха, который предусматривает, что въезд в южную столицу для некоторых автовладельцев станет платным.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript