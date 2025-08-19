#АЭС в Казахстане
Общество

Улицу Жарокова частично перекроют в Алматы

Улицу Жарокова частично перекроют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 20:04 Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за ремонта временно перекроют участок улицы Жарокова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Алматы оповестили, что в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жарокова вводятся временные ограничения движения.

  • с 08:00 20 августа до 06:00 21 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта аль-Фараби до улицы Ходжанова;
  • с 08:00 21 августа до 06:00 22 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Ходжанова до улицы Утепова.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, а также стенды с контактной информацией.

В Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха, который предусматривает, что въезд в южную столицу для некоторых автовладельцев станет платным.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
