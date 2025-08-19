Улицу Жарокова частично перекроют в Алматы

В Алматы из-за ремонта временно перекроют участок улицы Жарокова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Алматы оповестили, что в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жарокова вводятся временные ограничения движения.

с 08:00 20 августа до 06:00 21 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта аль-Фараби до улицы Ходжанова;

с 08:00 21 августа до 06:00 22 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Ходжанова до улицы Утепова.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, а также стенды с контактной информацией.

В Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха, который предусматривает, что въезд в южную столицу для некоторых автовладельцев станет платным.