Переселенцы на севере активно получают гранты на открытие бизнеса

Начиная с 2017 года по государственной программе "Еңбек", Тайыншинский район СКО принял 221 семью переселенцев в составе 707 человек.

Об этом рассказала заместитель директора Центра занятости населения Татьяна Бондарь, пояснив, что в среднем в каждой семье по 3-4 человека, но есть и многодетные, воспитывающие до восьми детей.

Все дети школьного возраста обучаются в школах – либо по добровольному выбору в классах с казахским языком обучения, либо в смешанных. Дошколята ходят в детские сады и мини-центры, - рассказала Татьяна Бондарь, отметив при этом, что в последние годы в программе "Еңбек" произошли значительные изменения.

Благодаря тому, что в региональную квоту стали включать семьи, переехавшие не только из южных областей, как было изначально, но и жителей городов Нур-Султан и Алматы, значительно расширилась география желающих переехать на постоянное жительство в северный регион.

Во-вторых, субсидии на переезд возросли с 35 до 70 МРП на каждого члена семьи. Это 204190 тенге. Например, семья из пяти человек получает только субсидий на переезд больше миллиона тенге.

Кроме того, новоселам предоставляются средства на аренду (до двенадцати месяцев) или выкуп жилья.

К примеру, семья Раимбековых, переселилась два года назад из Нур-Султана. Получив арендное жилье в городе Тайынше и субсидии на переезд, новоселы стали быстро обживаться на новом месте, которое им очень понравилось, оба супруга трудоустроены: Жанат работает водителем в отделе физической культуры и спорта, Айтжан воспитателем в ясли-саде "Болашак". В семье трое детей: старший Дастан - военный; Дильназ и Алинур учатся в школе; сноха Мадина находится в отпуске по уходу за ребенком, воспитывает сына Жаната.

Семья Лачковых в течение трех месяцев после переезда получала ежемесячно порядка 70 тысяч тенге, поскольку снимала квартиру в ожидании своего дома. Семья не один год жила сначала в Нур-Султане, затем в Таразе, поскольку муж был военнослужащим. Когда заканчивался срок контракта, узнали от знакомых о программе "Еңбек", условия которой им показались весьма заманчивыми.

Мы переехали в ноябре прошлого года, три месяца арендовали квартиру, получая на это соответствующие средства, а в этом году заселились в свой дом. Нам все нравится, все устраивает, - рассказывает Юлия, поясняя, что сейчас муж занимается частным извозом, она в отпуске по уходу за ребенком – Диме еще нет и года, а старшие Валентина и Артемий – школьники, их ожидает третий и второй класс соответственно.

В арендном жилье Тайынши разместилась и семья Нурсултана Каирбекова, воспитывающая маленького сына. И муж, и жена решили организовать собственное дело. Пока супруг занимается приемом и сортировкой вторичного сырья, Жибек рассказала о том, что открывает точку в торговом доме, будет предлагать тайыншинцам красивую и удобную женскую одежду, а малыш Батырхан, ему два с половиной, начнет ходить в детский сад.

Нам нравится в Тайынше. Здесь открытые, доброжелательные люди, сразу познакомились, подружились с соседями, они нам многое подсказывают, разъясняют, думаю, у нас все будет хорошо, - не скрывает удовлетворения хозяйка.

Любопытный факт: нередко следом за одной семьей переезжают их родственники, привлеченные условиями программы переселения и отзывами новоселов, которые получают работу в медицинских учреждениях, школах, в сельскохозяйственных предприятиях, в сфере услуг, занимаются своим делом.

В этом им помогает второе направление "Еңбек" - микрокредитование, предусматривающее выдачу безвозмездных государственных грантов в размере 200 МРП на реализацию бизнес-проектов. Только в этом году в районе порядка 30 семей переселенцев получили гранты на открытие своего дела. Причем сейчас необязательно открывать ИП, достаточно платить Единый совокупный платеж. Новоселы выбирают в основном сельскохозяйственное производство, выращивание животных, но есть и другие направления – парикмахерские, салоны массажа и маникюра. Все зависит от индивидуальных запросов, способностей, а желания закрепиться на новом месте у новых жителей района хватает. Квоту по приему переселенцев в этом году мы уже выполнили, охотно едут к нам из Нур-Султана, потому что людям нравится наша природа, выгодное географическое положение – близость столицы, Кокшетау, Петропавловска, железнодорожное сообщение, - резюмирует Татьяна Бондарь.