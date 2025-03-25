Ерлан Карин о получающих зарубежные гранты: Зачастую для многих это бизнес

Государственный советник РК Ерлан Карин высказался о том, какие подводные камни могут таить в себе зарубежные гранты, которые получают некоторые казахстанские активисты и неправительственные организации, сообщает Zakon.kz.

Об этом госсоветник рассказал во время беседы с журналистом Динарой Сатжан и политическим обозревателем Адилем Сейфуллиным на Youtube-канале Qogam News, отвечая на вопрос о некоторых НПО и гражданских активистах, много лет получающих зарубежные гранты.

"Есть очень много таких организаций и людей, которые в буквальном смысле паразитируют на какой-то ситуации или проблеме. Как ни странно, они могут быть даже в большей степени заинтересованы в том, чтобы эти проблемы не решались. Им просто это выгодно материально и психологически", – отметил Ерлан Карин.

Государственный советник подчеркнул, что у таких активистов и представителей НПО практически нет интереса рассказывать о позитивных изменениях, происходящих в Казахстане.

"Они всегда отправляют только негативные отчеты. Потому что, если будут позитивные изменения, будут меняться места в рейтинге свободы слова у нашей страны, уровня демократии, соблюдения прав человека. И в этом случае их же перестанут финансировать. Зачастую для многих это бизнес", – пояснил Карин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, отметил необходимость пересмотра критериев государственного социального заказа и совершенствования законодательства о неправительственных организациях.

10 марта 2025 года стало известно, что США закрывают 83% программ USAID. По словам государственного секретаря Марко Рубио, это решение затрагивает 5,2 тыс. контрактов, которые, по мнению властей, расходовали десятки миллиардов долларов, не принося пользу и даже причиняя вред национальным интересам страны.