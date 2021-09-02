Цифровая маркировка существенно не повлияет на розничную цену молочной продукции

По данным Комитета статистики МНЭ РК, максимальное удорожание молочной продукции после внедрения цифровой маркировки не превысит 1,76%.

Кроме того, об отсутствии существенного удорожания свидетельствует и опыт России и Беларуси, которые уже внедрили цифровую маркировку на этот вид продукции.

Теневой оборот на рынке молочной продукции (продукта массового спроса) в РК составляет 13%. По сведениям молочного союза Казахстана, 33% "молочки" реализуется в условиях стихийной торговли, без сертификатов соответствия, без проверки на антибиотики и бактерии. Внедрение цифровой маркировки позволит защитить потребителя от просроченного товара, станет невозможным подделать срок годности: все сведения о товаре будут защищены кодом Data Matrix.

В настоящее время в Казахстане реализуется пилотный проект по цифровой маркировке молочной продукции. Компаниям-участникам "пилота" для апробации на их производстве механизмов нанесения кода Data Matrix на продукцию, бесплатно предоставляется специальное оборудование.

Сейчас со стороны производителей молочной продукции наблюдаются некоторые опасения, связанные с маркировкой. И это понятно, так бывает при любом нововведении. Поэтому мы предварительно проводим анализ рынка, перед началом пилотного проекта мы произвели расчеты возможных затрат бизнеса на маркировку продукции. Так, удорожание молочной продукции в связи с маркировкой не превысит 1,76%, так как затраты на оборудование на 1 линию составят от 0,5 до 9,2 млн тенге. Доля затрат на оборудование в конечной цене продукта обычно составляет всего от 0,06 до 0,15%. За последние 5 лет среднегодовой темп роста стоимости молочной продукции без маркировки составлял от 6 до 13%. Это говорит о постоянной тенденции роста, а внедрение маркировки и прослеживаемости товаров не окажет ощутимого влияния на конечную стоимость молочной продукции, - отмечает Нуржан Баекеев, управляющий директор Центра развития цифровой экономики.

Также со стороны государства для производителей молочной продукции будут предусмотрены меры господдержки, которые позволят обеспечить компенсацию от 50 до 80% затрат на маркировочное оборудование.

Снизить расходы производителей в 2,5-4 раза позволит нанесение кодов маркировки на потребительские упаковки через типографию, в этом случае нет необходимости устанавливать маркировочное оборудование. Такая возможность сократит капитальные затраты производителей и минимизирует риски замедления производственных линий.

Благодаря цифровой маркировке появится возможность анализировать и планировать, дистрибьюторы смогут вовремя пополнять полки прилавков, при этом не рискуя их переполнением. Также в перспективе ожидается снижение производственного брака и возврата скоропортящегося товара. Все эти инициативы должны привести к сокращению производственных издержек и в конечном счете расходов производителей, - рассказывает Нуржан Баекеев.

Напомним, в Казахстане уже введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции и меховых изделий. 1 ноября 2021 года будет введена обязательная цифровая маркировка обуви. Также в РК завершился пилотный проект по маркировке лекарственных препаратов, на данный момент реализуются "пилоты" по алкогольной продукции, товарам легкой промышленности, упакованной воды и безалкогольных напитков.