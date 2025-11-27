#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Право

Цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок внедрят в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 08:57 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект приказа об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта заключается в упрощении и повышении эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках.

Результатом принятия приказа является внедрение цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок.

Данное нововведение повлечет за собой:

  • обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками,
  • повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет,
  • снижение налоговых рисков,
  • ограничение возможностей применения фиктивных схем.

В итоге разработчики ожидают улучшение степени доверия между налогоплательщиками и органами государственных доходов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 декабря 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
