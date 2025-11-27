Цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок внедрят в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект приказа об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, сообщает Zakon.kz.
Цель проекта заключается в упрощении и повышении эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках.
Результатом принятия приказа является внедрение цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок.
Данное нововведение повлечет за собой:
- обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками,
- повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет,
- снижение налоговых рисков,
- ограничение возможностей применения фиктивных схем.
В итоге разработчики ожидают улучшение степени доверия между налогоплательщиками и органами государственных доходов.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 декабря 2025 года.
