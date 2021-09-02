Талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере

Вооруженные формирования радикального движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) нанесли массированные удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер, передает zakon.kz.

Об этом сообщило афганское информационное агентство Bakhtar News Agency.

В ходе проведенной операции убиты девять боевиков, в том числе два полевых командира, захвачено большое количество оружия и боеприпасов, – сообщил агентству ТАСС военный источник.

По его данным, талибам удалось уничтожить 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал.

В среду силы национального сопротивления опровергли информацию о захвате талибами шести позиций на подступах к Панджшерскому ущелью, которое служит основным форпостом повстанцев, выступивших против движения "Талибан". Представитель ФНС Фахим Дашти сообщил журналистам, что за истекшие сутки талибы предприняли несколько атак в Панджшере, но были разгромлены. По его словам, уничтожено не менее 40 талибов, еще 35 получили ранения. Радикалы ведут боевые действия из соседней с Панджшером провинции Баглан, добавил Дашти.

Ранее глава Комиссии по руководству "Талибана" Амир Хан Моттаки, который был также назначен на должность губернатора Панджшера, заявил, что переговоры между талибами и сопротивлением провалились.

По информации телеканала Al Jazeera, один из лидеров сопротивления Ахмад Масуд якобы выдвинул четыре условия перемирия, потребовав не изымать оружие и военную технику у ополченцев, предоставить им 30% мест в будущем правительстве. Кроме того, он считает необходимым, чтобы назначение чиновников происходило с согласия сопротивления, а талибы не контролировали и не преследовали тех, кто хочет приехать в Панджшер. Талибы, со своей стороны, называют выдвинутые панджшерцами условия "не логичными".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.