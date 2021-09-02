Мечеть имени прадеда Рамзана Кадырова откроется в Чечне

Мечеть имени прадеда главы Чечни Рамзана Кадырова откроется в республике, сообщает zakon.kz.

Об этом написал сам Кадыров в социальных сетях.

Здание расположено в поселке имени Джамлайлы Алиханова (бывший поселок Гикало). Эта мечеть станет 1308-й по счету, открытой в Чечне. Она будет носить имя Абдул-Кадыра. Это прадед Рамзана Кадырова.

Помимо этого, в Грозном откроется новый современный ипподром международного стандарта, не имеющий, по словам Кадырова, аналогов в России. Проект реализуется в поселке Шейха Изнаура Несерхоева (бывшее село Пригородное). На базе ипподрома построены конюшни, трибуны, ветеринарный пункт, бассейны, тренажерные комплексы, также по периметру установлена современная система освещения.