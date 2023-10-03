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Дочь Рамзана Кадырова стала народной артисткой Чечни

Дочь Рамзана Кадырова стала народной артисткой Чечни Фото: Telegram/RKadyrov
Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Народный артист Чечни", сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram-канале 3 октября 2023 года сообщил сам Кадыров.

"Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики", – отметил он.

Стоит отметить, что Айшат Кадыровой 24 года. С 28 октября 2021 года она возглавляет Министерство культуры республики.

Дочь Кадырова также имеет медаль "За защиту прав человека", которой ее наградили в декабре 2021 года. Тогда же ей присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни".

Как сказано в различных СМИ, Айшат любит путешествовать. Предпочитает зарубежную и национальную музыку. Также она любит заниматься спортом, в частности бегом и плаванием.

18 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал короткое видео прогулки под дождем на странице в Telegram. Таким образом, он опроверг сообщения о своей болезни.

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