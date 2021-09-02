Модернизация алматинских ТЭЦ снизит выбросы в атмосферу в 7,5 раза

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на активе города по реализации послания главы государства сообщил о реализации стратегически важных инфраструктурных проектов, передает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе акимата, в мегаполисе продолжается реализации Комплексного плана развития "Новый Алматы" на 2020-2024 годы с ежегодным финансированием порядка 200 млрд тенге. План включает 286 проектов по улучшению транспортной, бизнес- и социальной инфраструктуры на окраинах города.

Глава государства в своем Послании отметил необходимость решения экологических вопросов. За последние 11 лет заметно снизились выбросы от передвижных источников - с 128 тыс. до 70 тыс. тонн и частного сектора с 16 тыс. до 1 тыс. тонн, сообщил Сагинтаев.

Одним из приоритетных вопросов по улучшению экологической обстановки в Алматы является перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. Это в совокупности сократит выбросы в 7,5 раза - с 50 тыс. до 6,7 тыс. тонн в год.

В целях уменьшения загрязнения воздуха, в первую очередь от автотранспорта, на въездах в город установлено 12 экологических постов, из них 9 работают стационарно. Также ведется закуп трех передвижных постов и передвижной экологической лаборатории.

Кроме того, проводится масштабная работа и по озеленению города. По программе "Жасыл Алматы" уже высажено более 480 тыс. деревьев. В этом году запланирована посадка 350 тыс. деревьев. В целом до конца 2022 года планируется высадить 1 млн деревьев.