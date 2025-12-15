Названы сроки перевода ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы на газ

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге сообщил, что проекты по переводу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы на газ находятся в стадии реализации и должны быть завершены до конца 2026 года. Это позволит улучшить экологическую ситуацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались ходом проекта по модернизации ТЭЦ-2 в рамках улучшения качества воздуха, а также уточнили, какие изменения планируются и в какие сроки они будут реализованы.

"Это проект перевода на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Вы упомянули только одну станцию, однако есть еще и третья. По ТЭЦ-2 могу сказать, что турбина Siemens уже в Казахстане и смонтирована. По ТЭЦ-3 одна турбина Ansaldo также поступила в Казахстан и уже установлена. Мы ожидаем поставку второй турбины Ansaldo, которая, если не ошибаюсь, сейчас находится в Китае и будет доставлена в Казахстан в ближайшее время, после чего продолжатся монтажные работы", – сказал Ерлан Аккенженов.

По его словам, перевод на газ существенно повлияет на экологическую обстановку в городе.

"Мы знаем, что Алматы задыхается от работы этих двух ТЭЦ, однако не стоит забывать и о росте количества автомобилей, что также негативно влияет на экологию. По энергетическим объектам Министерство энергетики и "Самрук-Энерго" планируют до конца 2026 года ввести их в строй и перевести на газ", – ответил министр.

Еще в 2020 году сообщалось, что алматинские ТЭЦ переведут на газ. В апреле 2023 года стало известно, что модернизация ТЭЦ-2 Алматы затянулась из-за проблем с поставками из России и Украины.