Пять устаревших вещей, которые испортят любой интерьер

Многие предметы могут испортить облик любой квартиры, даже если в ней совсем недавно был сделан ремонт. Специалисты рассказали, какие вещи лучше выбросить, чтобы не обезобразить интерьер, передает zakon.kz.

Советская хлебница

В некоторых, даже самых современных квартирах, можно найти этот громоздкий кухонный инвентарь. Кроме того, что выглядит она достаточно старомодно, и занимает много места, как правило, среднестатистическая семья не покупает и не хранит одновременно столько хлеба, сколько может в себя вместить хлебница, сообщает Profile.ru.

Старые табуретки

Даже если старые табуретки кажутся очень крепкими, лучше потратить небольшое количество денег и купить новую мебель. При этом в магазинах есть выбор – можно приобрести хорошую современную деревянную табуретку – например, из березы с базовым покрытием, которое в любой момент можно изменить перекрасив, на свое усмотрение.

Диван + кресло

Можно заметить, что в мебельных магазинах сегодня уже, как правило, отсутствуют комплекты, которые состоят из дивана и кресел для гостиной. На самом деле, это вполне рационально: кресло (особенно второе) используется редко или не используется вообще.

Тумба под телевизор

В маленькой гостиной массивная тумба под телевизор занимает довольно много места. Однако это не единственный ее минус. Она весьма нефункциональна, так как при наличии различных полочек, ниш и углублений без створок, она собирает пыль в больших количествах. По этой причине лучше выбрать кронштейн для телевизора.

Трельяж

Трельяж в спальне перегружает и портит интерьер. Этот предмет лучше выбросить и заменить на более компактную и современную конструкцию.