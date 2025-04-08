Названа вещь, которую нельзя стирать в машине
Фото: freepik
Специалист по ремонту бытовой техники Скотт Флинт назвал вещь, которая непригодна для стирки в машине. Речь идет о коврике для ванной, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Daily Mail, слишком много стиральных машин с фронтальной загрузкой, которые вышли из строя из-за того, что клиенты стирали в них коврики для ванной.
Коврик впитывает в себя намного больше воды в отличие от других изделий. Из-за этого подшипник устройства, который помогает барабану вращаться, не может выдержать его вес. Кроме того, из-за высокой скорости вращения коврик может разорваться и засорить двигатель.
В связи с этим эксперт призвал не стирать данную вещь в домашних условиях, а отнести ее в прачечную, где установлены машины с большей вместимостью.
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