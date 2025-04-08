#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.57
566.59
6.05
Советы

Названа вещь, которую нельзя стирать в машине

Стиральная машина, ванная, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 20:15 Фото: freepik
Специалист по ремонту бытовой техники Скотт Флинт назвал вещь, которая непригодна для стирки в машине. Речь идет о коврике для ванной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, слишком много стиральных машин с фронтальной загрузкой, которые вышли из строя из-за того, что клиенты стирали в них коврики для ванной.

Коврик впитывает в себя намного больше воды в отличие от других изделий. Из-за этого подшипник устройства, который помогает барабану вращаться, не может выдержать его вес. Кроме того, из-за высокой скорости вращения коврик может разорваться и засорить двигатель.

В связи с этим эксперт призвал не стирать данную вещь в домашних условиях, а отнести ее в прачечную, где установлены машины с большей вместимостью.

Ранее сообщалось, почему блюда по рецептам не всегда получаются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Читайте также
Ожидание и реальность: почему блюда по рецептам не всегда получаются
Советы
15:04, Сегодня
Ожидание и реальность: почему блюда по рецептам не всегда получаются
"Используйте возможности": гороскоп на 8 апреля
Советы
07:23, Сегодня
"Используйте возможности": гороскоп на 8 апреля
Астрологи назвали три знака, которым повезет 8 апреля
Советы
05:40, Сегодня
Астрологи назвали три знака, которым повезет 8 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: