Израиль нанес удары по пригороду Дамаска

3 сентября 2021, 11:40
Фото: twitter.com / chawshin_83

Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, система ПВО сбила большую часть ракет, передает zakon.kz.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, удар был нанесен в 01.26 по местному времени со стороны Бейрута по юго-восточной окраине сирийской столицы.

Большинство ракет сбила ПВО, нанесен только материальный ущерб, – говорится в сообщении.

Израиль регулярно наносит ракетные удары по объектам на территории Сирии. Дамаск не раз обращался в Совет Безопасности ООН с требованием оказать на Израиль давление, чтобы тот прекратил систематическое нарушение суверенитета Сирии, так как такие агрессивные действия угрожают стабильности всего региона.


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