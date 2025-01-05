Израиль нанес ракетные удары по складам с вооружениями в Дамаске

Очевидцы заявили о мощных взрывах в предместье Эль-Кисва. Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по складам с вооружениями, принадлежавшими бывшей сирийской армии, на юго-западе Дамаска, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Hadath, сведений о пострадавших и материальном уроне пока не поступало.

Отмечается, что 4 января израильской бомбардировке подверглись военные объекты в окрестностях Латакии.

Между тем, 2 января Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%.