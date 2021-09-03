В Нур-Султане многие родители первоклашек стали отказываться от пробы Манту

Многие родители столичных первоклассников стали отказываться от пробы Манту, в страхе, что их детям сделают прививку от коронавируса, но пока вакцины для детей от коронавируса в Казахстане нет. Об этом напомнила заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султан Жанна Пралиева, передает корреспондент zakon.kz.

В эти дни первоклассники должны получить пробу Манту, но многие родители пишут отказ в страхе, что их детей под прикрытием Манту вакцинируют против коронавируса, - сказала Пралиева.

Также она добавила, что ежегодно в сентябре проводится ревакцинация первоклассников БЦЖ.

На сегодня во всех школах проводится подготовка, составляются списки, и эта компания ежегодно проводится в полном объеме. По поводу того, что "вколят" вакцину против COVID-19: на сегодня в городе нет вакцины для детей и поэтому вопрос отпадает, - заверила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан