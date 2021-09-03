Токаев рассказал о рисках из-за происходящего в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал возможные угрозы и риски для Центрально-Азиатского региона, исходящие из Афганистана, передает корреспондент zakon.kz.

На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем, самого современного, на сумму более 85 млрд долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев. Отрадно, что по этим очень чувствительным вопросам мы придерживаемся единой линии вместе с Россией и государствами-участниками ОДКБ, - сказал глава государства на Восточном экономическом форуме.

Он напомнил о прошедшем совещании ОДКБ, где были рассмотрены вопросы, касающиеся ситуации в Афганистане. По словам Президента, было принято решение занять консолидированную позицию в отношении рисков, исходящих из этой страны.

Естественно, мы исходим из того, что нужно судить по делам, а не по словам, поэтому внимательно наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане, за политикой пришедших к власти талибов. И, естественно, наши пожелания сводятся к тому, чтобы в этой многострадальной стране установился прочный мир, - добавил Токаев.

1 сентября в своем Послании глава государства также высказался о ситуации в Афганистане. Он отметил, что нужно готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. А общее нарастание глобальной напряженности ставит задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины.

Напомним, боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) вошли в Афганистан и заняли президентский дворец. Позднее их представитель объявил об окончании войны в стране.

Ранее в МИДе Казахстана заявили, что "Талибан" не признают.

Тамила Языкова, Нур-Султан