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Есть ли риски по транспортировке казахстанской нефти по КТК, рассказали в Минэнерго

Есть ли риски по транспортировке казахстанской нефти по КТК, рассказали в Минэнерго, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 13:47 Фото: Facebook/cpcpipe
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 26 марта рассказал, есть ли риски по транспортировке казахстанской нефти из-за угрозы в системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что администрация США впервые выразила опасения по поводу возможной угрозы системе КТК, по которой экспортируется более 80% нефти из Казахстана. По их информации, газета Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. При этом представители СМИ напомнили, что в 2022 году Москва уже ненадолго прекращала работу КТК.

"Отключение работы Каспийского трубопроводного консорциума вызвано погодными факторами, а также необходимостью плановых капитальных ремонтов. Огромная работа была проделана и акционерами, и менеджментом компании в части расширения мощностей. Как вы знаете, мощности расширены до возможности транспортировки более чем 85 млн тонн. По данному трубопроводу заключены договоры с собственниками нефти, ими являются ведущие глобальные международные компании", – напомнил в ответ Алмасадам Саткалиев.

По его словам, международные потребители, в том числе европейские, в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода.

"Мы находимся на связи с посольствами европейских государств, с нашими коллегами из Российской Федерации по обеспечению стабильной работы данного трубопровода. Соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

27 ноября 2023 года сообщалось, что из-за штормового ветра и сильных волн в морском порту Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил отгрузку казахстанской нефти, идущей на экспорт через морской терминал.

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