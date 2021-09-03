В Казнете обсуждают одноразовые вейпы

Активистка и блогер Жанна Ильичева подняла вопрос об одноразовых вейпах.

По словам блогера, одноразовые вейпы можно заметить в свободной продаже на прилавках магазинов возле дома и на заправках: "Яркая, красочная упаковка, внешне они даже похожи на конфеты или детские игрушки".

В своем посте Жанна заметила, что сами эти устройства и условия их продажи нарушают законы.

Это прямое нарушение Кодекса о здоровье нации. Во-первых, табачные изделия убрали с витрин, во-вторых, на всех сигаретных пачках Минздрав убедительно предупреждает о вреде курения, в-третьих, табачные изделия продаются в Казахстане с 21 года. Но каким-то странным образом это все не коснулось электронных одноразовых сигарет - вейпов: привлекательная яркая этикетка, свободная реклама на прилавках, ограничение 18+, - отметила она.

Данный пост поднял большую дискуссию среди пользователей соцсетей. Комментаторы признаются, что замечали эти устройства у подростков. Однако большинство родителей с ужасом узнали, что данные приспособления, являются вейпами, так как внешне они не похожи на электронные сигареты.

Отдельно Жанна Ильичева отметила, что Казахстане не регулируется содержание никотина в жидкости для вейпов, в отличии от других стран. Если в России существует ограничение - 20 мг на 1 мл, то у нас в обычно в одноразовых вейпах содержится 50 мг на 1 мл, то есть превышение в 2,5 раза.

Напоминаем, что в Казахстане запрещено на упаковке табачных изделий использовать ассоциации с фруктами, сладостями и прочими пищевыми продуктами. А с 1 июля в вступил в силу запрет на выкладку на витринах и открытую демонстрацию табачных изделий, в том числе и никотиносодержащие жидкости и устройства для них во всех точках продаж.

Требования предусмотрены статьей 110 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".