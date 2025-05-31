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Мир

Продажу одноразовых вейпов запретили в Британии

в Британии запрещают продажу одноразовых вейпов, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 19:28 Фото: pixabay
Британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявило о том, что с 1 июня в Великобритании вводят запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, мера направлена на борьбу с широким распространением вейпов среди школьников и с ущербом, который они наносят окружающей среде.

"С завтрашнего дня (воскресенье, 1 июня) продажа одноразовых вейпов будет запрещена во всех магазинах", – говорится в заявлении ведомства на сайте правительства.

Кроме загрязнения среды, эти устройства могут вызвать пожар при неправильной утилизации, а процесс их переработки довольно затруднителен, поскольку их приходится разбирать вручную.

Отмечается, что нарушение запрета на продажу одноразовых вейпов будет караться штрафом в 200 фунтов стерлингов и конфискацией продукции. При повторных нарушениях торговцам может грозить штраф в неограниченном размере и даже тюремный срок, сообщает министерство.

Ранее сообщалось, что иностранца посадили в Казахстане из-за вейпов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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