"Барыс" разгромлен "Салаватом" на старте сезона КХЛ

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" начал свои выступления в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с поражения, передает zakon.kz.

Столичные хоккеисты в первом матче нового сезона на своей арене не смогли переиграть "Салават Юлаев". Гости из Уфы забили три безответные шайбы в начальных двух периодах, дважды отличился Николай Кулемин, затем Джефф Плэтт.

В начале третьего периода "Барыс" сократил отставание, голевое очко на свой актив записал Якоб Лилья. Но вскоре уфимские хоккеисты добили хозяев льда, четвертая шайба записана на счет Сергея Шмелева.

Жирную точку в матче поставил Николай Кулемин, оформивший хет-трик, в итоге - 5:1, и "Салават" увозит два очка домой.



Следующая игра "Барыса" состоится 5 сентября. В Нур-Султан приедет "Металлург" из Магнитогорска.