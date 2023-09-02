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"Барыс" проиграл команде "Салават Юлаев" на старте сезона КХЛ

"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Барыс" Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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В составе уфимской команды голами отметились Александр Хмелевский, Владислав Ефремов и Александр Шаров. У клуба из Астаны шайбы забросили Тамирлан Гайтамиров и Понтус Оберг.

В первом периоде отличился американский нападающий "Салавата" Александр Хмелевски. Во второй 20-минутке преимущество уфимцев удвоил Вячеслав Ефремов. В последней трети матча форвард "Юлаева" Александр Шаров довел счет до крупного – 3:0. Через несколько минут "Барыс" отыграл одну шайбу после броска Тамирлана Гайтамирова.

Затем астанинцы реализовали большинство и сократили разрыв до минимума – гол на счету шведа Понтуса Оберга. В итоге 3:2 – минимальная победа команды Виктора Козлова.

После этой игры "Салават Юлаев" занимает 2-е место в таблице Восточной конференции (2 очка), "Барыс" расположился на 9-й строчке (0).

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