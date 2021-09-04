В Кабуле празднуют захват Панджшера

Захват движением "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) афганской провинции Панджшер отмечают стрельбой в Кабуле и в других городах Афганистана, передает zakon.kz.

Об этом заявили представители талибов, а также сообщают очевидцы, пишет РИА Новости.

В пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов). Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану".

Жителям Кабула не следует беспокоиться. Ведется стрельба в воздух. Мы призываем всех вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер, - написал в Twitter заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадулла Васик.

Очевидцы сообщили РИА Новости, что стрельба велась в провинциях Кабул, Парван и Каписа. Жители Кабула были обеспокоены тем, что начались бои. Однако талибы заявляли, что стреляют, чтобы отметить захват сопротивлявшейся провинции.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане", что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.