Ольга Бузова осудила аборты и предложила помощь беременным подписчицам

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась об абортах. Она не понимает, как можно лишить ребенка жизни, поэтому предложила беременным девушкам и женщинам свою помощь, эмоциональную и финансовую, передает zakon.kz.

Звезда рассказала, что ее знакомая, которую оставил молодой человек, собирается делать аборт. Бузова подчеркнула, что эта тема является для нее "больной", и резко осудила тех, кто решается отказаться стать мамой.

Я вообще не понимаю, как можно лишить ребенка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?, - возмутилась Бузова в Instagram.

Чтобы не допустить таких случаев, певица предложила своим поклонницам помощь. Она отметила, что не сможет уделить внимание всем обратившимся к ней, но так "подсказывает сердце".

Если вам сейчас действительно необходима поддержка, финансовая, эмоциональная, то напишите мне в директ, расскажите свою историю. Всем, конечно, помочь я не смогу, но так мне подсказывает мое сердце. Очень хочется вас поддержать в трудный момент, - написала телеведущая.