Марию Погребняк заподозрили в суррогатном материнстве для Ольги Бузовой
Снимки из роддома Бузова опубликовала в Instagram.
"День, который уже перевернул нашу жизнь навсегда. Добро пожаловать в наш мир, наше чудо. До крестин мы не будем говорить, кто родился. И все же… как думаете вы? Мальчик или девочка?" – подписала пост телеведущая.
Поклонники уверены, что блогер ждет мальчика, однако есть и неожиданные предположения:
– Мальчик это уже известно. Главное – здоровье.
– Наверно, Погребняк была суррогатной матерью!
– Хотелось бы сказать девочка, но почему то кажется, что мальчик.
– Была бы девочка, узнали бы уже давно, а так – мальчишка.
Погребняк поделилась 6 сентября 2024 года радостным событием, которое произошло в ее жизни. Оказалось, накануне она стала мамой в четвертый раз.
Отметим, что у блогершы есть трое сыновей от футболиста Павла Погребняка, брак с которым продлился 17 лет. В сентябре 2023 года они развелись, а весной 2024-го Мария получила предложение руки и сердца от возлюбленного – бизнесмена Игоря Головинского, которого она долгое время скрывала.