Марию Погребняк заподозрили в суррогатном материнстве для Ольги Бузовой

Популярный российский блогер Мария Погребняк и российская певица и телеведущая Ольга Бузова предложили подписчикам отгадать пол четвертого ребенка Погребняк, сообщает Zakon.kz.

Снимки из роддома Бузова опубликовала в Instagram.

"День, который уже перевернул нашу жизнь навсегда. Добро пожаловать в наш мир, наше чудо. До крестин мы не будем говорить, кто родился. И все же… как думаете вы? Мальчик или девочка?" – подписала пост телеведущая.

Поклонники уверены, что блогер ждет мальчика, однако есть и неожиданные предположения:

– Мальчик это уже известно. Главное – здоровье. – Наверно, Погребняк была суррогатной матерью! – Хотелось бы сказать девочка, но почему то кажется, что мальчик. – Была бы девочка, узнали бы уже давно, а так – мальчишка.

Погребняк поделилась 6 сентября 2024 года радостным событием, которое произошло в ее жизни. Оказалось, накануне она стала мамой в четвертый раз.

Отметим, что у блогершы есть трое сыновей от футболиста Павла Погребняка, брак с которым продлился 17 лет. В сентябре 2023 года они развелись, а весной 2024-го Мария получила предложение руки и сердца от возлюбленного – бизнесмена Игоря Головинского, которого она долгое время скрывала.