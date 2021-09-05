В Гвинее военный переворот: отменена действующая конституция и закрыты границы

В Гвинее военный переворот. СМИ сообщают, что мятежники задержали президента страны. Их лидер заявил об отмене действующей конституции и закрытии границ, передает zakon.kz.

Стрельба у президентской резиденции продолжается с утра. Глава западноафриканской республики Альфа Конде находится там же. А теперь, судя по этим кадрам, компанию ему составили военные, устроившие переворот. Хотя у местных все еще есть сомнения насчет достоверности кадров, - пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что элитный спецназ (GPS) восстал против официального правительства из-за слухов о возможном аресте его главы — Мамади Думбуя. Также, по данным местных СМИ, окружение Альфа Конде, пошедшего на третий срок после спорного передела конституции, было взволновано нарастающим влиянием спецназа на страну. Теперь путчисты сообщили об учреждении комитета согласия и развития (CRED), чтобы управлять страной в интересах суверенного народа Гвинеи. Действующая конституция отменена, границы закрыты.