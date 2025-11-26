Государственный переворот произошел в Гвинее-Бисау: президента арестовали

Президент Гвинеи-Бисау, государства на Западе Африки, Умаро Сиссоко Эмбало заявил о том, что в стране произошел переворот, а он сам находится под арестом, сообщает Zakon.kz.

По данным Jeune Afrique, также арестованы начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

Согласно информации издания, президент обвиняет в заговоре главу Генштаба армии.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли президентские выборы. Действующий президент объявил о своей победе с 65% голосов, официальные результаты планировалось опубликовать в четверг, 27 ноября. Голосование прошло мирно, но до выборов не допустили лидера оппозиции Домингуша Симойнша Перейру. Кандидатом от оппозиции стал Фернанду Диаш де Кошта, который также объявил о своей победе.

СМИ пишут, что с момента обретения независимости от Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила серию переворотов.

