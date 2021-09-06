Главный тренер сборной Казахстана по боксу объявил об отставке

Галым Кенжебаев, возглавлявший мужскую сборную Казахстана по боксу в олимпийском цикле, объявил об отставке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

По собственному желанию покинул должность главного тренера национальной сборной Казахстана. Руководство подписало мою отставку. У меня нет никаких обид, - сообщил Кенжебаев.

Увольнение связано с выступлением сборной на Олимпийских играх, которое многие сочли провальным. Тренер же отметил, что для подготовки к выступлению и тренеры, и спортсмены сделали все, что было в их силах.

Все боксеры прошли серьезный отбор, за уши никого не тянули, в сборной были представлены лучшие боксеры. Парни сами прекрасно знают, почему не попали на Олимпиаду, важно признавать собственные недостатки, - сказал наставник.

По его словам, Олимпиада показала, что не всегда все складывается так, как мы желаем. Кенжебаев признался, что сожалеет о том, что не смог дать шанс Сабырхану Махмуду.

Такие боксеры, как Сабырхан Махмуд, подобны драгоценным камням, они не лежат долго на дне, верю, что он еще проявит себя на мировой арене, подарит Казахстану немало побед. Я желаю ему и всему казахстанскому боксу успехов. Еліміз аман болсын, - написал Галым Кенжебаев.

Главным тренером сборной Кенжебаева утвердили в декабре 2018 года. К тому времени его стаж составлял уже 35 лет. Именно он привел к большим победам на любительском ринге будущего чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина.