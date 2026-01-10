#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Сменился главный тренер сборной РК по боксу

, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 15:53
Кайрат Сатжанов освобожден от должности главного тренера сборной Казахстана по боксу. Его место занял Нуржан Насанов, сообщает Zakon.kz.

Об отставке главного тренера сборной сообщили в Казахстанской федерации бокса.

"Специалисту с опытом работы более 35 лет пришлось отказаться от этой услуги по состоянию здоровья", – говорится в сообщении.

Также в федерации отметили, что мужская команда под руководством Сатжанова выступила на многих международных турнирах и завоевала призы Чемпионата мира.

Вместо него на позицию главного тренера сборной назначен Нуржан Насанов. Профессиональную карьеру тренера начал в 2016 году. С августа 2024 года тренер национальной сборной. Наставник двукратного чемпиона мира Санжара Ташкенбая и многих других боксеров.

Ранее казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов рассказал, когда проведет следующий бой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Казахстане определили состав сборной по боксу на ЧМ-2025
19:50, 07 июля 2025
В Казахстане определили состав сборной по боксу на ЧМ-2025
Главный тренер рассказал о ситуации в команде Казахстана по боксу
03:40, 12 октября 2024
Главный тренер рассказал о ситуации в команде Казахстана по боксу
Кайрат Сатжанов стал новым тренером мужской сборной Казахстана по боксу
17:27, 16 августа 2024
Кайрат Сатжанов стал новым тренером мужской сборной Казахстана по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: