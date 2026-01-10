Сменился главный тренер сборной РК по боксу

Кайрат Сатжанов освобожден от должности главного тренера сборной Казахстана по боксу. Его место занял Нуржан Насанов, сообщает Zakon.kz.

Об отставке главного тренера сборной сообщили в Казахстанской федерации бокса.

"Специалисту с опытом работы более 35 лет пришлось отказаться от этой услуги по состоянию здоровья", – говорится в сообщении.

Также в федерации отметили, что мужская команда под руководством Сатжанова выступила на многих международных турнирах и завоевала призы Чемпионата мира.

Вместо него на позицию главного тренера сборной назначен Нуржан Насанов. Профессиональную карьеру тренера начал в 2016 году. С августа 2024 года тренер национальной сборной. Наставник двукратного чемпиона мира Санжара Ташкенбая и многих других боксеров.

Ранее казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов рассказал, когда проведет следующий бой.