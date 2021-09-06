Получить онлайн-кредиты станет сложнее

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, сообщает zakon.kz.

Проект разработан в целях устранения рисков, связанных с оформлением микрокредитов на другое лицо и усиления процедур по надлежащей идентификации клиентов микрофинансовых организаций, в том числе, путем использования механизма осуществления скоринга клиента при выдаче микрокредита путем сверки с данными операторов мобильной связи, обеспечивающей проверку принадлежности клиенту данного абонентского номера путем сверки индивидуального идентификационного номера клиента с индивидуальным идентификационным номером владельца абонентского номера в базе данных оператора мобильной связи, - говорится в документе.

Так, внесены изменения, касающиеся идентификации и аутентификации клиента в личном кабинете.

Для этого используются следующие способы:

электронная цифровая подпись клиента; биометрическая идентификация клиента посредством использования услуг ЦОИД; двухфакторная аутентификация клиента.

Двухфакторная аутентификация клиента осуществляется путем применения как минимум двух из следующих факторов:

подтверждение фактора знания: ввода клиентом самостоятельно заданного при регистрации пароля или кодового слова;

подтверждение фактора владения: ввода клиентом одноразового пароля, автоматически сгенерированного токеном, зарегистрированным за клиентом, или подключения к устройству считывания клиентом смарт-карты, зарегистрированной за клиентом, или ввода клиентом одноразового пароля, автоматически сгенерированного и переданного на указанный клиентом абонентский номер устройства связи клиента, с проверкой принадлежности клиенту данного абонентского номера путем сверки индивидуального идентификационного номера клиента с индивидуальным идентификационным номером владельца абонентского номера в базе данных оператора мобильной связи;

подтверждение фактора неотъемлемости: сверки изображения лица клиента в режиме реального времени с его изображением на удостоверяющем личность документе, при которой обеспечивается защита от использования вместо изображения в режиме реального времени лица клиента статичного изображения или видеозаписи лица клиента.

Также говорится, что при обнаружении несанкционированного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, ее изменения, осуществления несанкционированных действий со стороны третьих лиц, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, в течение двух рабочих дней принимает меры для устранения причин и последствий таких действий, а также в течение одного рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган.

Также внесено дополнение о том, что если кредит был получен на другого человека криминальным путем, то организации, выдавшие кредит, принимают меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, представленного правоохранительными органами:

принимают решение о списании задолженности клиента по данному микрокредиту;

приостанавливают начисление вознаграждения по такому микрокредиту;

вносят корректировки в кредитную историю клиента;

прекращают претензионно-исковую работу по клиенту;

продолжают взаимодействие с правоохранительными органами в целях выявления лиц, непосредственно виновных в оформлении микрокредита мошенническим способом на третьих лиц.

В целях минимизации социального напряжения, связанного оформлениям фиктивных займов МФО, необходимо прекратить начисление вознаграждения по микрокредиту, претензионно-исковой работы по потерпевшему (заемщика МФО), внесением корректировки в кредитную историю, принимает решение о списании задолженности клиента по оформленным на них микрокредитам мошенническим способом на основании информации МВД, - говорится в пояснении к поправке.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 сентября.