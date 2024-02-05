Алматинские автовладельцы могут получить документы, оформленные онлайн, без посещения спецЦОНов

С начала 2024 года алматинские автовладельцы имеют возможность получить документы, оформленные онлайн, без необходимости посещения специализированных центров обслуживания населения (СЦОН), сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы, новый сектор для выдачи готовых документов, оформленных в онлайн-формате, начал функционировать на втором этаже здания Ауэзовского ЦОНа по адресу: Алматы, ул. Жандосова, 51. Здесь автовладельцы могут получить готовые документы по регистрации транспортных средств и водительским правам.

"Филиал Алматы открыл специальный сектор для получения документов, оформленных онлайн, в центре города. Здесь можно получить готовые документы, оформленных онлайн по транспортным средствам. Таким образом, автовладельцы экономят свое время. Жители города уже ощущают его комфорт. За месяц здесь около 2 тыс. (1787) документов было выдано. Из них 771 – по государственной регистрации транспортного средства и 1016 – водительских удостоверений", – сообщила заместитель директора алматинского филиала Государственной корпорации "Правительство для граждан" Айнаш Аубакирова.

Сектор выдачи готовых документов работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва.

Кроме того, в девяти автосалонах, таких как AllurAuto, Hyundai, Mycar, Aster auto, Chanqan, специалисты автоЦОН принимают документы по государственной регистрации транспортных средств.

В Алматы действуют четыре специализированных ЦОНа для автовладельцев: специализированный ЦОН №1 – Алатауский район, мкр. Саялы, ул. Аккайнара, 1;

специализированный ЦОН №2 – Турксибский район, ул. Б. Майлина, 240а;

специализированный ЦОН №5 – Турксибский район, мкр. Кайрат, Кульджинский тракт, 9 к;

специализированный ЦОН №6 – Жетысуский район, мкр. Кемель, ул. Аксуат, 118.

В прошлом году через специализированные отделы обслуживания населения Алматы было оказано порядка 1,3 млн государственных услуг.

График работы автоЦОНов Алматы с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00. В субботу дежурный- спецЦОН №1 работает с 9 до 13:00.

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