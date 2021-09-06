Лжетеррорист опять "заминировал" школу в Актобе, сообщает zakon.kz.

6 сентября на электронную почту ОДО ДП Актюбинской области поступило сообщение о том, что в здании школы-гимназии КазГЮУ по адресу улица Тургенева 75 заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания на наличие взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в ДП области.

Полицейскими проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимного сообщения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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1 и 2 сентября лжетеррорист уже "минировал" школы в Актобе.