Четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа в Нур-Султане

В Нур-Султане четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа, передает zakon.kz.

4-летний мальчик вместе с матерью находились дома у родственников. Он ушел играть в спальную комнату, где окно осталось открытым. Предположительно, опираясь на край кровати, он забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал с 6-го этажа. Позже, начав искать сына по комнатам, мать, увидев открытое окно, обнаружила сына, лежащего на земле, - сообщили в ДП города.

Ребенка доставили в реанимационное отделение, однако спасти его не удалось.