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В Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 02:45 Фото: pexels
5 августа 2024 года в районе 2:13 часов ночи столичные спасатели сообщили об инциденте в районе Сарыарка. Четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в данный момент за жизнь мальчика борются врачи. Иные подробности не разглашаются, но спасатели МЧС в очередной раз оставили памятку родителям:

  • не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты;
  • установите на окна блокираторы;
  • не ставьте к окнам диваны и стулья;
  • москитные сетки не уберегут от падения.

Эти простые рекомендации могут спасти жизнь не только детям, но и взрослым казахстанцам.

Ранее сообщалось, что 4 августа 2024 года в Сатпаеве произошел подобный инцидент. Шестилетний мальчик выпал из окна с четвертого этажа.

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