В Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

5 августа 2024 года в районе 2:13 часов ночи столичные спасатели сообщили об инциденте в районе Сарыарка. Четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в данный момент за жизнь мальчика борются врачи. Иные подробности не разглашаются, но спасатели МЧС в очередной раз оставили памятку родителям:

не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты;

установите на окна блокираторы;

не ставьте к окнам диваны и стулья;

москитные сетки не уберегут от падения.

Эти простые рекомендации могут спасти жизнь не только детям, но и взрослым казахстанцам.

Ранее сообщалось, что 4 августа 2024 года в Сатпаеве произошел подобный инцидент. Шестилетний мальчик выпал из окна с четвертого этажа.

