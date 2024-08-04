В Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
Фото: pexels
5 августа 2024 года в районе 2:13 часов ночи столичные спасатели сообщили об инциденте в районе Сарыарка. Четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в данный момент за жизнь мальчика борются врачи. Иные подробности не разглашаются, но спасатели МЧС в очередной раз оставили памятку родителям:
- не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты;
- установите на окна блокираторы;
- не ставьте к окнам диваны и стулья;
- москитные сетки не уберегут от падения.
Эти простые рекомендации могут спасти жизнь не только детям, но и взрослым казахстанцам.
Ранее сообщалось, что 4 августа 2024 года в Сатпаеве произошел подобный инцидент. Шестилетний мальчик выпал из окна с четвертого этажа.
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