Решение вопросов продбезопасности в Западно-Казахстанской области: пресс-тур по региону

Агропромышленный комплекс – одна из тех сфер, которая может принести быстрый эффект как в оздоровление национальной экономики, так и дать ощутимый социальный результат. Потому данному сектору в Казахстане народного хозяйства всегда уделялось и уделяется особое внимание. И именно поэтому на его поддержку нацелены ряд финансовых институтов.

Один из них – АО "Аграрная кредитная корпорация" – дочерняя организация национального управляющего холдинга "Байтерек". Специалисты корпорации в первых числах сентября организовали пресс-тур по проектам АПК Западно-Казахстанской области, в рамках которого презентовали масштабные инвестиционные проекты.

Мясные перспективы

Первым объектом поездки стало посещение села Янайкино в районе Байтерек ЗКО. Здесь после пятилетнего застоя вновь заработал крупный откормочный комплекс. За восстановление откормочного комплекса взялась компания "АкОрда Capital".

Управляющий компании Вячеслав Гуссамов рассказал гостям, что от фермерских хозяйств и личных подворий на площадку принимают крупный рогатый скот весом от 200 кг и выше. Уже на откормплощадке благодаря высокоэффективным кормам живой вес животных доводится до 400 кг. Принимают здесь на убой от животноводов и КРС весом свыше 400 кг по цене 800 тнг за 1 кг живого веса. Для реализации мясной продукции в Уральске в скором времени откроется сеть фирменных магазинов местного производителя.

В конце 2020 года откормочный комплекс получил в АКК льготный кредит в 2 млрд тенге под 8% годовых по программе "Агроэкспорт". Сейчас на откорме в селе Янайкино находится около 3000 голов скота, в планах компании – 70% продукции отправлять за рубеж, 30% – на производство колбасных изделий. Для реализации этих целей на предприятии функционирует мясокомбинат блочной обвалки и заморозки мяса. Всего в рамках проекта будет создано 170 рабочих мест.

Свежие овощи в каждый дом

Еще один инвестпроект Байтерекского района, который посетили журналисты, – ввод в эксплуатацию крупнейшего не только на Западе Казахстана, но и в республике, тепличного комплекса площадью 11 га (аналогичный проект чуть ранее был реализован лишь в Алматинской области). Здесь планируется выращивать до 8 тысяч тонн овощей – огурцов и томатов. Специалисты подчеркивают, что экологически чистая продукция будет соответствовать европейским стандартам качества.



Общая стоимость инвестпроекта – 14 млрд тенге. Часть средств на создание инфраструктуры было выделено из местного бюджета, значительные финансы вложил инвестор – "World Green Company", но самую большую сумму – почти 9 млрд – выделено по линии Аграрной кредитной корпорации.

По словам директора тепличного комплекса Мурата Ибрагимова, льготный кредит и собственные средства пошли на закуп передовой голландской технологии и современного оборудования от мировых производителей. Комплекс полностью автоматизирован, и, следовательно, минимизирован человеческий фактор. Тем не менее, на тепличном комплексе при запуске проекта на полную мощность будет создано 200 рабочих мест.

В самое ближайшее время урожай тепличного комплекса попадет на рынки и торговые полки супермаркетов региона, проект внесет заметный вклад в создание продовольственного пояса, а западно-казахстанцы будут обеспечены свежими овощами.

О прошлом и настоящем АПК и АКК

Руководитель службы маркетинга и PR АО "АКК" Руслан Ескендир подчеркнул, что вот уже 20 лет "Аграрная кредитная корпорация" содействует устойчивому развитию агропромышленного комплекса республики, участвуя в формировании доступной и эффективной системы финансирования. Только за последние 3 года по линии АКК профинансировано 128 инвестиционных проектов на общую сумму более 122,5 млрд тенге.

Представитель корпорации также отметил, что инвестиции в агропромышленный комплекс – это увеличение занятости сельского населения, расширение рынков сбыта, внедрение новых технологий. Наконец, новые проекты в сфере АПК всегда нацелены на получение качественного продукта по выгодной для потребителя цене.