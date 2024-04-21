Дополнительные силы из регионов прибыли в Западно-Казахстанскую область
Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 22 апреля в Западно-Казахстанскую область из регионов страны прибыли дополнительные силы, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительные силы из Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской, Абайской областей.
В Уральске спасатели воинской части 28237 МЧС РК проводят работы по наполнению мешков и укреплению дамб в микрорайоне Мясокомбинат. Там же в микрорайоне Самал, для укрепления береговой ограды, сводная группа ДЧС Мангистауской области продолжает работу по наполнению и укладке мешкотары с инертными материалами.
Фото: пресс-служба МЧС РК
21 апреля ведомство опубликовало кадры спасения домашних животных на дачах Уральска.
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