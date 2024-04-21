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Дополнительные силы из регионов прибыли в Западно-Казахстанскую область

Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 03:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 22 апреля в Западно-Казахстанскую область из регионов страны прибыли дополнительные силы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительные силы из Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской, Абайской областей.

В Уральске спасатели воинской части 28237 МЧС РК проводят работы по наполнению мешков и укреплению дамб в микрорайоне Мясокомбинат. Там же в микрорайоне Самал, для укрепления береговой ограды, сводная группа ДЧС Мангистауской области продолжает работу по наполнению и укладке мешкотары с инертными материалами.

Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 03:15

Фото: пресс-служба МЧС РК

21 апреля ведомство опубликовало кадры спасения домашних животных на дачах Уральска.

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Западно-Казахстанская область Уральск Паводки-2024 2024 год
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