Убийца 4 четырех женщин в Акмолинской области утверждает, что невиновен

К пожизненному лишению свободы приговорили убийцу четырех женщин, сообщает zakon.kz.

Преступление он совершил в декабре прошлого года в поселке Бурабай Акмолинской области, передает Первый канал "Евразия".

Жертвами Валентина Штыря стали 70-летняя пенсионерка, ее дочь и две их соседки. Известно, что компания выпивала, после чего возник конфликт. Убийца дождался, когда женщины уснут и порезал их кухонным ножом. О произошедшем в полицию Валентин сообщил сам.

Но сейчас он своей вины не признает и намерен обжаловать приговор. Валентин Штырь был неоднократно судим ранее.