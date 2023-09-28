Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Петропавловске

16-летний подросток сбил 70–летнюю пенсионерку на тротуаре в Петропавловске, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Polisia.kz, самокатчиков и мопедистов начали массово штрафовать в Петропавловске. Несмотря на проведенные рейды, случаи наездов на пешеходов все еще остается проблемой.

"В одном случае водитель самоката попал под колеса автомобиля на проезжей части, в другом – сбил 70–летнюю женщину на тротуаре. Полицейские установили виновника, им оказался 16–летний подросток. Его отец наказан по статье 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Санкция статьи подразумевает штраф в размере 10 МРП", – отметил начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.

Стражи порядка напоминают, что управлять электросамокатом на проезжей части можно только по достижении 18-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения любой категории и обязательно в застегнутом шлеме.

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30 августа в Казахстане вступили в силу поправки в "Закон о дорожном движении", которые предусматривают правила езды на электросамокатах. Теперь скорость электросамокатов на проезжей части не должна превышать 25 км в час. А по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение со скоростью не более 6 км в час.