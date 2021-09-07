Цены на жилье снижаются в Казахстане

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На текущий момент наблюдается снижение темпа роста цен на первичное жилье с 3% до 0,4%, а также на вторичное жилье - с 5% до 1,1%, - отметил глава АЗРК.

По его словам, группа компаний снизила цены на ряд жилых комплексов в Алматы на 15% - до 90 тыс. тенге за кв. м. Еще одной компанией были снижены цены на жилые комплексы в Алматы до 20 тыс. тенге за кв. м. Также были снижены цены на первичное жилье еще одним застройщиком в 51 жилом комплексе Нур-Султана в среднем на 8%, в Алматы - на 11%, в Шымкенте - на 3%, в Атырау - на 4%.

Процент снижения цен в среднем составляет 9%, диапазон снижения - от 10 тыс. до 125 тыс. тенге за кв. м. Также заключены семь актов антимонопольного комплаенса, - добавил Серик Жумангарин.

Глава агентства также рассказал о ситуации с ценами на строительные материалы. По его словам, сейчас наблюдается тенденция к изменению темпа роста цен с 10,9% до 1,7%.

Основной рост цен на строительные материалы обусловлен ценовой ситуацией на внешних рынках. Данные изменения отразились на стоимости арматуры, кабеля, профлиста, стекла. В основе роста цен также имеются объективные факторы, такие как повышение тарифов на электрическую энергию в среднем на 12%, ГСМ - на 15%, энергетический уголь - на 10%, железнодорожные перевозки - на 18%, которые напрямую повлияли на рост цен строительных материалов отечественного производства, - пояснил он.

Благодаря мерам антимонопольного контроля удалось снизить ежемесячный тренд роста цен по республике с 4,2% в июне до 1,7% в июле. Также были заключены 10 антимонопольных комплаенсов с производителями и поставщиками цемента, кирпича, щебня, бетона и железобетонных изделий.

Тамила Языкова, Нур-Султан