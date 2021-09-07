Цены на бензин в Казахстане немного снизились

С ценами на рынке бензина и дизельного топлива в Казахстане все стабильно. Об этом на заседании правительства заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Жумангарина, сегодня ценовая ситуация на рынке реализации бензина марки АИ-92 отмечается стабильностью. Отпускная цена у крупных сетей не превышает 175 тенге за литр.

Вынесено 14 уведомлений региональным розничным реализаторам бензина и трем крупным сетям ТОО "Petro retail", ТОО "Синоил" и ТОО "Гелиос". Все уведомления исполнены. В целом, снижение цен на бензин в республике составило в среднем 3%, – сказал он.

Также глава ведомства проинформировал о ситуации с дизтопливом.

Отпускная цена у крупных сетей не превышает 200 тенге за литр, за исключением ТОО "Газпромнефть-Казахстан" 201 тенге за литр в Нур-Султане и ТОО "Гелиос" 207 тенге за литр в Костанайской области – по данным фактам проводится анализ обоснованности повышения текущих цен. Агентством вынесено 19 уведомлений региональным розничным реализаторам дизельного топлива и четырем крупным сетям: ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО "Petro retail", ТОО "Синоил" и ТОО "Гелиос". Все уведомления исполнены, – пояснил Жумангарин.

Он напомнил, что с июля этого года повысился акциз на дизельное топливо с 540 до 9 300 тенге за литр, что повлияло на цену в среднем до 8 тенге за литр.

Оксана Скибан, Нур-Султан