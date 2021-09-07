Казахстан увеличивает рейсы в Россию. Они будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, передает zakon.kz.

Комитет гражданской авиации сообщает, что на очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Россией.

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Так, с 22 сентября текущего года авиакомпания Qazaq Air планирует начать полеты по маршруту Актобе - Казань с частотой один раз в неделю, - говорится в сообщении.

Дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и соответствующих государственных органов РФ.

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Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.